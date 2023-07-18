В Суражском районе 18-летний водитель легковушки угодил в кювет. ДТП произошло 18 июля в четвертом часу утра на 29 километре дороги Мглин-Сураж. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 18-летний водитель автомобиля «Лада Приора» ехал со стороны Мглина в сторону Суража. Проезжая перекресток с круговым движением. Парень не справился с управлением и угодил в кювет.

- В ДТП 17-летнюю пассажирку легковушки с различными травмами доставили в травматологическое отделение, - говорят в Госавтоинспекции.

Оказывается, водитель «Лады» 26 раз нарушал Правила дорожного движения. За что его привлекали к административной ответственности, в том числе и за превышение скорости. Во время ДТП он был трезвым.