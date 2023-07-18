В Брянске подрядчика оштрафовали на 1,1 млн рублей за просроченный ремонт дороги

В Брянске подрядчика оштрафовали на 1,1 миллиона рублей за просроченный ремонт дороги по улице Олега Кошевого. Прокуратура провела проверку. Об этом сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

Установили, что подрядчик, выполняющий капитальный ремонт дороги по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» по улице Олега Кошевого, не завершил работы в срок, предусмотренный в контракте.

Прокуратура на директора подрядной организации завела административное дело по статье «Неисполнение обязательства, предусмотренных контрактом». Его оштрафовали на 1,1 миллиона рублей.

- Постановление о привлечении к административной ответственности не вступило в законную силу, - рассказали в прокуратуре.

После вмешательства надзорного ведомства ремонт дороги завершили.