Представители территориального Управления Россельхознадзора и Брянский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» приняли участие в ежегодной межрегиональной выставке-демонстрации «День Брянского поля»

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

14 – 15 июля 2023 года состоялся ежегодный сельскохозяйственный праздник аграриев «День поля». По традиции местом проведения стала территория Брянского государственного аграрного университета, с. Кокино Выгоничского района. В первый день выставку посетили руководство департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза, сенаторы Российской Федерации, представители Правительства Брянской и Смоленской областей, депутаты разных уровней, а также делегация из Республики Беларусь, с которой у нашего региона тесные культурные и экономические связи. Лучшим работникам отрасли на церемонии открытия были вручены заслуженные награды.

На участке площадью более 20 гектар были представлены передовые технологии производства, хранения и переработки паслёновых культур, овощной продукции, сельхозтехника от ведущих предприятий для возделывания и уборки урожая. Общая площадь посевов на демонстрационных делянках составила 80 гектар, на которых были представлены 52 сорта озимых культур, 210 сортов и гибридов яровых культур и 70 сортов картофеля.

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Представили свои товары ведущие производители и поставщики семян, средств для защиты посевов, удобрений. Разработчики ноу-хау в области растениеводства и животноводства провели семинары и демонстрационные показы своей продукции, представили экспозиции на выставочных площадках.

15 июля почетным гостем «Дня поля» стала аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова, которая поздравила жителей региона с главным аграрным праздником и отметила высокие показатели АПК Брянщины. Вместе с Губернатором Александром Богомазом она прошлась по экспозициям выставки и пообщалась с представителями хозяйств и предприятий. Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям и Брянский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» также приняли участие в Межрегиональной выставке. Два дня для участников и гостей праздника работали специалисты филиала. Экспозиция,представленная Брянской испытательной лабораторией, позволила при помощи плакатов, экспонатов, лабораторного оборудования подробно ознакомить присутствующих с основными направлениями деятельности учреждения.

Кроме того, Брянская ветеринарная клиника ФГБУ «ВНИИЗЖ» представила широкий ассортимент профилактических, лечебных, гомеопатических препаратов, вакцин, витаминно — минеральных добавок для продуктивных и домашних животных, а также средств защиты растений. За два дня работы выставку посетили около тысячи человек.

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