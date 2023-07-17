В Брянске наказали директоров трех школ и троллейбусного управления за ненадлежащее благоустройство

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на директоров школ №№ 63, 22, 72, 19 наложили дисциплинарное взыскание. А директора троллейбусного управления лишили премии. Также объявили замечание главе Бежицкого района и выговор директору МУП «Жилкомсервис» Володарского района. Такие меры руководство города приняло за ненадлежащее благоустройство территорий организаций. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Глава Брянской городской администрации Александр Макаров поручил службам проверить, как покошена трава, ухожены клумбы и зеленые насаждения, убран мусор и так далее. На многих территориях глава горадминистрации побывал лично.

- Два месяца осталось до дня освобождения Брянска от немецко-фашистских захватчиков, - сказал на планерке Александр Макаров. - Еще раз напоминаю: закрепленные за вами территории должны быть чистыми и ухоженными.

Поручение мэра необходимо исполнить в ближайшие дни, чтобы избежать более серьезных наказаний.