В Брянской области ремонтируют дорогу Фокино-Стеклянная Радица

Фото: Управление автомобильных дорог Брянской области.

В Дятьковском районе ремонтируют дорогу Фокино-Стеклянная Радица. В порядок приводят участок протяженностью 2,8 километра. Ремонт планируют завершить в этом году, сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

Строители произвели отсыпку щебнем, продолжают устанавливать бортовой камень. Укладывают выравнивающий слой асфальтобетона.

На участке ремонта сделают двухслойное асфальтобетонное покрытие, отремонтируют водопропускную трубу, также отремонтируют съезды, обустроят остановочные и посадочные площадки, построят новый тротуар. А еще установят новые дорожные знаки и нанесут пластиковую разметку.