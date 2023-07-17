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НовостиОбщество17 июля 2023 6:53

В Брянской области продолжают ремонт дороги Локоть-Кретово-Турищево

Работы ведут на участке протяженностью девять километров
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Брасовском районе продолжают ремонт дороги Локоть-Кретово-Турищево. Работы по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» ведут на участке протяженностью девять километров. Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

Продолжают разбивку трассы, делают основание дороги из песка и щебня. На некоторых участках ведут укладку выравнивающего слоя асфальтобетона.

Перед устройством выравнивающего слоя асфальтобетона выполняют работы по укладке армирующего слоя из георешетки.