В Брянской области продолжают ремонт дороги Локоть-Кретово-Турищево

Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Брасовском районе продолжают ремонт дороги Локоть-Кретово-Турищево. Работы по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» ведут на участке протяженностью девять километров. Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

Продолжают разбивку трассы, делают основание дороги из песка и щебня. На некоторых участках ведут укладку выравнивающего слоя асфальтобетона.

Перед устройством выравнивающего слоя асфальтобетона выполняют работы по укладке армирующего слоя из георешетки.