Фото: ОГИБДД по городу Брянску.

В Брянске 24-летняя автомобилистка на иномарке врезалась в светофор. Автоавария произошла 15 июля в шестом часу утра в Советском районе города на улице Фокина, возле дома №149. Об этом сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

Женщина на автомобиле «Ниссан» врезалась в дорожное ограждение и светофор. В ДТП пострадавших нет. Автомобиль получил механические повреждения. В качестве предварительной причины ДТП рассматривают несоответствие скорости конкретным дорожным условиям..

Автомобилистка от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказалась. Из-за этого на нее составили протокол..

- Кроме того, водителя автомобиля Ниссан привлекут к административной ответственности, - говорят в ОГИБДД. - Автомобилистке грозит штраф 5000 до 10000 рублей.