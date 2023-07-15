Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Брянской области ищут 21-летнего Александра Загребельного. Парень пропал в областном центре 14 июля. С этого дня его местонахождение неизвестно, сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 180, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в белую рубашку, черные брюки, черные кроссовки, фиолетовый ремень.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Александра Загребельного, просят сообщать по телефонам: 8 (800)-700-54-52 или 112.