Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Стародубском районе 32-летний мотоциклист угодил под колеса иномарки. ДТП произошло 13 июля около часа дня на втором километре дороги Стародуб-Понуровка. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 43-летняя автомобилистка за рулем «Киа Рио» ехала из Стародуба в сторону седа Азарока. Она не убедилась в безопасности при повороте налево и врезалась в мотоцикл «Кавасаки ». Им управлял 32-летний мужчина. Он пытался обогнать автомобиль «Киа Рио».

- В ДТП мотоциклист получил перелом пятой плюсневой кости справа, ушибленная рана коленного сустава, - говорят в Госавтоинспекции. – Мужчине назначили лечение и отпустили домой.