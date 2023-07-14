В Брянске осудили мать, заставлявшую 14-летнюю дочь сбывать и употреблять наркотики

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске осудили мать, заставлявшую свою 14-летнюю дочь сбывать и употреблять наркотики. 36-летняя женщина стала фигуранток уголовного дела по трем статьям: «Вовлечение родителем несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления», «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в значительном и крупном размерах» и «Склонение несовершеннолетних к потреблению наркотических средств». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Во время предварительного следствия и в суде установили, что в августе и сентябре 2022 года женщина привлекла свою 14-летнюю дочь, чтобы сбыть с помощью «закладок» в Брянске и Брянском районе больше 770 грамм наркотиков.

Кроме того, мать с августа 2002 года систематически давала пробовать наркотики дочери и 13-летнему сыну. Она сама их предоставляла детям.

Детей из семьи забрали, мать лишили родительских прав. Дочь и сына поместили в специализированное социальное учреждение.

- Суд приговорил женщину к 11 годам лишения свободы, - говорят в Следственном комитете. – Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.