Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Брянской области ищут 74-летнюю Раису Давыдову. Женщина пропала вблизи железнодорожной станции Чернетово, город Сельцо. 12 июля она ушла в лес и заблудилась. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавшая выглядит так: рост 154 сантиметра, нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза светло-карие. Предположительно была одета в салатовую куртку с капюшоном. Нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто что-то знает о местонахождении Раисы Давыдовой. Просят сообщать по телефонам: 8 (800) – 700-54-52 или 112.

Напомним, в Брянской области нашли живым 24-летнего Рустамбега Акуленко.