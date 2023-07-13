Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Брянске виновнику смертельного ДТП не удалось разжалобить суд. В Фокинском районном суде 19 мая этого года 19-летнему парню вынесли приговор по статье «Нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух лиц». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде подтвердили, что 11 октября 2022 года около 12 часа 06 минут водитель «Рено Дастер» с четырьмя пассажирами ехал по проспекту Московскому на скорости не меньше 120 километров в час. Он врезался в автомобиль «Ауди 80». Пассажир «Ауди» умер на месте, а водитель 27 октября скончалась в Брянской городской больнице №1. Кроме того, серьезные травмы получил пассажир автомобиля «Рено Дастер».

Подсудимый полностью признал свою вину.

- Суд приговорил парня к четырем годам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Также его на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Защитник подсудимого счел приговор суровым и просил суд сменить наказание на условное лишение свободы. Но апелляционная инстанция Брянского областного суда оставила приговор без изменений.