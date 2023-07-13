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НовостиПроисшествия13 июля 2023 12:59

В Брянской области из реки Ипуть достали труп мужчины

Обстоятельства гибели устанавливают
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

В брянском Сураже из реки Ипуть достали труп мужчины. Сообщение о ЧП на пульт оперативного дежурного регионального МЧС поступило 13 июля в 9:20. Об этом сообщают в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

- Купайтесь только на оборудованных пляжах, где организовано дежурство матросов-спасателей, - призывают брянцев сотрудники регионального МЧС. - Не оставляйте детей у воды без присмотра. Помните: осторожное поведение на водоеме - залог вашей безопасности!