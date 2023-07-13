Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".

В Брянской области ищут 24-летнего Рустамберга Акуленко. Молодой человек пропал в Новозыбкове. 12 июля он ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Пропавший выглядит так: рост 175 сантиметров, плотного телосложения, волосы черные, глаза серые. Предположительно был одет в черную кофту, камуфляжные штаны, темно-зеленые резиновые сапоги. У парня отставание в развитии.

Всех, кто что-то знает о местонахождении Рустамберга Акуленко, просят сообщать по телефонам : 8 (800)-700-54-52 или 112.