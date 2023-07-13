Фото: "Локоть-инфо".

Брянский военнослужащий Виктор Скворцов ушел в отпуск и погиб. Ему было 29 лет. Об этом 12 июля сообщили в соцсетях.

Участник специальной военной операции на Украине приехал на Родину во время отпуска. Подробности его гибели не сообщают.

Родился Виктор в поселке Локоть Брасовского района. После школы учился в техникуме по специальности «юриспруденция».

На службу его призвали в октябре 2022 года во время частичной мобилизации. В Луганской Народной республики был водителем КамАЗа».