О чем говорит аббревиатура «ЕАС» на упаковках и товарах, поясняет эксперт Брянского отдела инспекции

Прежде чем продукция поступит на витрины магазинов России, производитель обязан подтвердить ее качество и безопасность. Если проверка прошла успешно, товар получает маркировку знака качества — ЕАС. О чем говорит эта аббревиатура, обсудим с начальником Брянского отдела инспекции службы инспекции ФГБУ «ВНИИЗЖ» Еленой Тришачкиной.

Что означает буквенное обозначение «ЕАС» на упаковке?

Эта аббревиатура указывает на соответствие продукции стандартам Евразийского экономического союза, в который входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Евразийского экономического союза осуществляется перед выпуском продукции в обращение. Маркирование единым знаком обращения продукции свидетельствует о том, что продукция прошла все установленные в технических регламентах Таможенного союза и Евразийского экономического союза процедуры оценки (подтверждения) соответствия и соответствует требованиям всех распространяющихся на эту продукцию технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Перемещаясь по территории этих стран, маркированные товары не нуждаются в дополнительных проверках, и быстро проходят через таможенные пункты.

Какие товары маркируются?

На сегодняшний день знаком «ЕАС» маркируется только та продукция, которая подлежит обязательной оценке (подтверждению) соответствия по требованиям ТР ТС и ЕАЭС. Так, правила маркировки для пищевых продуктов перечислены и описаны в Техническом Регламенте Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки». Список периодически пополняется, поэтому перед тем как продавать товар в странах ЕАЭС, рекомендуется проверить, есть ли к нему требования по оценке соответствия и маркировке.

Нужна ли зоорынку маркировка?

В настоящее время не может быть знака ЕАС на упаковке кормов для животных. На кормовую продукцию не разработан технический регламент в Таможенном союзе. Но обязательной процедурой является декларирование кормовых добавок и кормов, которые указаны в списке товаров, подлежащих обязательному декларированию в Постановлении Правительства Российской Федерации от 23.12.2021 №2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия». Зарегистрированная декларация действует на всей территории России. Брянская испытательная лаборатория ФГБУ «ВНИИЗЖ» аккредитована на весь перечень показателей, необходимых при исследовании кормовой продукции в целях подтверждения соответствия. На базе лаборатории функционирует орган инспекции, структурные подразделения (отделы) которого представлены в Брянской и Смоленской областях. Специалисты окажут консультативные (консалтинговые) услуги по вопросам подтверждения соответствия продукции, включающие помощь в оформлении заявки на испытания продукции в целях декларирования, проверку доказательной базы к декларации о соответствии, в том числе протоколов испытаний на полноту и правильность оформления, а также по оформлению проекта декларации о соответствии согласно требованиям действующего законодательства ЕАЭС и РФ. Подробную информацию можно узнать по адресам:

Реклама. Рекламодатель: ФГБУ "ВНИИЗЖ". Токен: LjN8KAqAY.