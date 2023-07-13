В Брянской области осудили 18-летнего курьера банды мошенников. Житель Новозыбкова стал фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что парень был курьером преступной группы. Он забирал у обманутых пенсионерок деньги для последующего перевода сообщникам на обезличенные банковские счета.

Злоумышленник ограбил пять женщин возрастом от 75 до 84 лет. Общая сумма похищенных денег составила 560 тысяч рублей, 205 тысяч рублей из которых у него изъяли полицейские и вернули потерпевшей.

Чтобы обмануть пенсионеров, мошенники использовали придуманные истории о произошедших дорожно-транспортных происшествиях с участием внучек пострадавших, а деньги, согласно преступному плану, были необходимы якобы для передачи потерпевшей в ДТП стороне и заглаживанию вреда.

Подсудимый полностью признал свою вину. Он частично возместил ущерб.

- Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно и назначил два года испытательного срока, - говорят в прокуратуре. – Приговор в законную силу не вступил.