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НовостиПроисшествия13 июля 2023 7:42

Под брянским Жирятино водитель легковушки угодил в кювет и опрокинулся

Мужчину госпитализировали со множественными травмами
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Жирятинском районе водитель легковушки угодил в кювет и опрокинулся. ДТП произошло 11 июля около половины третьего дня на 10 километре дороги Жирятино-Тарасово.

По предварительной информации, 55-летний водитель автомобиля ВАЗ-21103 ехал со стороны Жирятино в направлении села Высокое. Он не справился с управлением и угодил в кювет. Машина опрокинулась.

- В ДТП водитель получил переломы ребер и двухсторонний пневмоторакс, - говорят в Госавтоинспекции. – Мужчину госпитализировали.