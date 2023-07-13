Под брянским Жирятино водитель легковушки угодил в кювет и опрокинулся

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Жирятинском районе водитель легковушки угодил в кювет и опрокинулся. ДТП произошло 11 июля около половины третьего дня на 10 километре дороги Жирятино-Тарасово.

По предварительной информации, 55-летний водитель автомобиля ВАЗ-21103 ехал со стороны Жирятино в направлении села Высокое. Он не справился с управлением и угодил в кювет. Машина опрокинулась.

- В ДТП водитель получил переломы ребер и двухсторонний пневмоторакс, - говорят в Госавтоинспекции. – Мужчину госпитализировали.