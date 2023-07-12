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НовостиПроисшествия12 июля 2023 16:58

В Брянске на улице Фокина возле дома №89 устраняют провал

Коммунальщики еще ликвидируют последствия стихии
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске на улице Фокина возле дома №89 устраняют провал. Коммунальщики продолжают бороться с последствиями стихии, которая пронеслась над городом 6 июля. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Непогода принесла с собой не только поваленные деревья, пострадавшие светофоры, оборванные линии электропередач, но и провалы.

Один из них случился и у дома №89. На месте работают коммунальщики, которые обещают в кротчайшие сроки устранить его.