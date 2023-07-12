Сбер снизил ставки по популярным у брянцев «Господдержке» и «Семейной ипотеке» на 0,3 п.п.

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА (РАСЮК).

С 12 июля по 31 августа Сбер снизил ставки на Домклик по льготным ипотечным программам «Господдержка» и «Семейная ипотека» для покупки недвижимости на первичном рынке.

Минимальная ставка по «Семейной ипотеке» составит от 5,4% годовых с учётом сервиса электронной регистрации на Домклик. По «Господдержке» — от 7,4% годовых с электронной регистрацией и страхованием жизни. Первоначальный взнос по этим программам — от 15%.

Помимо готового или строящегося жилья на первичном рынке, по льготным программам можно купить земельный участок под строительство. Кроме того, можно построить жилой дом по льготным ставкам. По программе «Господдержка» она составит 7,3%, а по «Семейной ипотеке» — 5,3%.

Максимальная сумма кредита, которую можно взять по льготной ипотеке, равна 12 млн рублей при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 6 млн рублей — при покупке в других регионах.

Подать заявку на льготную ипотеку можно онлайн на Домклик.

Алексей Лейпи, и. о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Мы видим высокий спрос на льготную ипотеку среди наших клиентов. В июне по программам с господдержкой на Домклик было оформлено 41,3 тыс. кредитов на 178,7 млрд рублей. По сравнению с маем, когда был зафиксирован предыдущий рекорд, объём выдач вырос на 4%. Новые более выгодные условия по ставкам сделают ипотеку ещё доступнее и привлекательнее для россиян, которые хотят купить дом или квартиру».

Игорь Ермолин, Управляющий Брянским отделением ПАО Сбербанк:

«Льготную ипотека пользуется традиционной популярностью у брянцев. И мы стремимся, чтобы новые условия программ делали их ещё доступнее для клиентов. Уверены, снижение ставок существенно облегчат приобретение жилья для всех, кто планировал этот важный шаг».

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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