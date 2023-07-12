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НовостиПроисшествия12 июля 2023 14:01

Брянца заставили принудительно лечиться от туберкулеза

Дело дошло до прокуратуры
Надежда ПЕТРУНИНА

Брянца заставили принудительно лечиться от туберкулеза. 54-летний житель Трубчевского района болеет туберкулезом легких в открытой форме. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Мужчина уклоняется от необходимого обследования и лечения, тем самым подвергая опасности жизнь и здоровье других людей.

- Прокурор направил иск в суд и потребовал госпитализировать мужчину в медицинскую противотуберкулезную организацию в недобровольном порядке, - рассказали в надзорном ведомстве. – Суд удовлетворил требования прокурора.