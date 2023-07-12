В брянском Сельцо бухгалтера больницы отправили в колонию за взяточничество

В брянском Сельцо главного бухгалтера больницы отправили в колонию за взяточничество. 64-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела по статье «Получение взятки в крупном размере». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Во время расследования и судебного следствия установили, что главный бухгалтер больницы города Сельцо с июля 2017 года по январь 2021 года получила от индивидуального предпринимателя взятку больше 349 тысяч рублей. За это она обеспечила своевременную оплату заключенных договоров на поставку изделий медицинского назначения.

Преступление выявили оперативные сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел региона.

- Суд приговорил женщину к лишению свободы на два года и штрафу в однократном размере суммы взятки, - говорят в Следственном комитете. – Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.