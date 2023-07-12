Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В брянском Карачеве мужчину осудят за убийство приятеля. 29-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела по статье «Убийство». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, днем 6 апреля этого года он был в гостях у друга в селе Бошино. Между ними вспыхнула ссораю. В гневе мужчина избил 35-летнего хозяина дома руками по лицу и телу. А после схватил в руки нож и не меньше девяти раз ударил им приятеля в грудь. Мужчина умер.

- Обвиняемый сейчас находится под стражей, - говорят в прокуратуре. – Уголовное дело передали на рассмотрение в Карачевский районный суд.

Мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.