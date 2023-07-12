Лучшие ковбои «Мираторга» проведут мастер-класс по работе с лассо на Дне Брянского поля-2023

Фото: пресс-служба АПХ «Мираторг».

Брянск , 12 июля – «Мираторг», крупнейший инвестор в АПК России, сообщает, что лучшие ковбои, победители «Русского Родео-2023», проведут мастер-класс по работе с лассо в рамках выставки «День Брянского поля-2023» , которая пройдёт 14 и 15 июля в селе Кокино на базе Брянского государственного аграрного университета.

«Мираторг» с нуля построил вертикально интегрированное производство высококачественной говядины, включающее все этапы: растениеводство, животноводство, мясопереработку, логистику и дистрибуцию. Компания продолжает развитие и осуществляет активный набор сотрудников на производственные площадки в соответствии с бизнес-планом.

Фото: пресс-служба АПХ «Мираторг».

Подготовка высококвалифицированных специалистов по работе с мясным скотом - стратегическая задача для России, где подотрасль специализированного мясного скотоводства динамично развивается. На 54 фермах "Мираторга" в Брянской области работает более 700 операторов-животноводов, и их численность ежегодно растет. Основная задача ковбоев - обеспечить выращивание здоровых телят в бесстрессовой среде с минимальным вмешательством в жизнь животных на природе. Компания ориентируется на систематическое повышение квалификации персонала и регулярно проводит обучение как специалистов со стажем , так и новых сотрудников без опыта.

В день мероприятия гости праздника смогут примерить на себя роль ковбоя , проверить свои навыки и даже прокатиться под присмотром инструктора. C помощью профессиональных операторов-животноводов любой желающий научится правильно сидеть в седле, седлать лошадь, бросать лассо , а также познакомится с конной амуницией и её составляющими.

«Настоящими ковбоями не рождаются, а становятся. Отличный результат, который брянские операторы показали на Родео , - плод каждодневной работы на фермах и упорных тренировок. Он подтверждает, что русские ковбои – настоящие профессионалы своего дела. Благодаря им в регионе реализуются важнейшие этапы производства высококачественной говядины, а также создаётся собственная база для подготовки высококвалифицированных специалистов по работе с мясным скотом, - прокомментировали в пресс-службе АПХ «Мираторг».

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