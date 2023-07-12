В Брянске капитально отремонтируют улицы Перекопскую и Зеленую

В Фокинском районе Брянска капитально отремонтируют улицы Перекопскую и Зеленую. Работы проведут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

Улицу Зеленую преобразят на участке от улицы Белорусской до улицы Перекопской. Здесь положат подстилающий и выравнивающий слой основания дороги из щебня, а также устроят двухслойное асфальтобетонное покрытие. Сейчас это грунтовая дорога.

Здесь также построят тротуары, установят новое наружное освещение – всего этого ранее здесь не было. Также укрепят обочины, сделают съезды, установят новые дорожные знаки.

Капитальный ремонт улицы Зеленой планируют завершить к середине августа 2023 года.

Улицу Перекопскую капитально отремонтируют от улицы Зеленой до дома № 62 – на всем протяжении. Капремонт дороги не проводили длительное время.

Работы начнут в этом году. Здесь отремонтируют колодцы инженерных сетей, обустроят новую дорожную одежду, сделают съезды. На участке капремонта построят новые тротуары и новое наружное освещение. Нанесут разметку, установят новые дорожные знаки, обустроят искусственную неровность.

Капитальный ремонт дороги по улице Перекопской планируют завершить в 2024 году.