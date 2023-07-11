Брянца отправили в колонию за покупку и ношение гранаты

В Клинцовском районе 40-летнего мужчину отправили в колонию за покупку и ношение гранаты. Он стал фигурантом уголовного дела по статье «Незаконные приобретение и ношение взрывных устройств.». Об этом сообщают в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.

В суде установили, что в январе этого года неоднократно судимый фигурант за семь тысяч рублей купил ручную осколочную оборонительную гранату и взрыватель, которые незаконно перенес в кармане куртки сначала в магазин, а затем к одному из домов в. Клинцах. Когда мужчину задержали полицейские, он выбросил гранату и взрыватель. Их нашли при осмотре местности и изъяли.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину.

- Суд приговорил виновного к шести годам и шести месяцам лишения свободы, – говорят в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.