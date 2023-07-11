В Брянской области бывшая сотрудница психоневрологического интерната присвоила больше 5 млн рублей

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянской области бывшая сотрудница психоневрологического интерната присвоила больше пяти миллионов рублей. 44-летняя жительница Трубчевска стала фигуранткой уголовного дела по статье «Присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в значительном и особо крупном размерах». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Во время расследования установили, что женщина, работая специалистом по социальной работе государственного бюджетного социального учреждения «Трубчевский психоневрологический интернат», имела доступ к вверенным ей денежным средствам на банковских счетах людей, проживающих в интернате. В 2021 и 2022 годах она похищала их, предоставляя сотрудникам банка документы для их снятия.

Злоумышленница присвоила 5 миллионов 200 тысяч рублей. Материальный ущерб понесли 78 получателей социальных услуг в интернете.

- По ходатайству следственного органа судом в целях обеспечения исполнения приговора по уголовному делу на движимое имущество обвиняемой наложили арест, - рассказали в Следственном комитете.

Преступления выявили сотрудники прокуратуры Брянской области и оперативные сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Трубчевский».

- Три эпизода хищения на сумму свыше 2,5 миллиона рублей выявили во время прокурорской проверки, - говорят в прокуратуре. - В ходе предварительного следствия женщина возместила ущерб. Уголовное дело передали на рассмотрение в Трубчевский районный суд.