Брянца заставили выплатить долг по алиментам в 340 тысяч рублей. Житель Советского района Брянска обязан был платить алименты на своего ребенка с 2009 года. Об этом сообщают в пресс-службе УФССП России по Брянской области.

Мужчина платил алименты нерегулярно. Он периодически устраивается на работу и тогда деньги поступают ежемесячно, затем мужчина бросает работу и тогда у него копится долг. Судебные приставы уже привлекали его и к административной, и к уголовной ответственности за неуплату алиментов. После этого он платил алименты регулярно.

Затем должник снова ушел с официальной работы и перестал платить алименты на подростка. Судебный пристав снова привлек его к административной ответственности, но и после этого ситуация не изменилась. Сотрудники ведомства снова завели уголовное дело на отца-должника.

Дело передали в суд. И вот тогда нерадивый отец испугался, что его могут лишить свободы. Он полностью погасил долг в 340 тысяч рублей. Решение о прекращении уголовного дела теперь примет суд.