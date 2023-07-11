Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Брянских росгвардейцев навестили юные спортсмены. В рамках акции «Каникулы с Росгвардией» сотрудники ОМОН «Арсенал» Управления Росгвардии по Брянской области провели урок мужества для спортсменов-самбистов Стародубской спортивной школы. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

В полевых условиях бойцы отряда рассказали юным гостям о задачах, стоящих перед Росгвардией и об особенностях работы росгвардейцев. Также показали образцы техники, вооружения и экипировки спецподразделения. А еще ребят ознакомили с техникой и средствами, которые применяют при обнаружении и разминировании взрывоопасных предметов.

Во встрече участвовал известный спортсмен Артем Осипенко. Он ответил на интересующие вопросы ребят.

После для юных спортсменов развернули полевую кухню и угостили настоящей солдатской кашей.

Возрастное ограничение - 6+