Брянские полицейские изъяли 5500 пачек немаркированных сигарет

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Брянские полицейские изъяли почти 5500 пачек немаркированных сигарет. Стоимость табака, не имеющего торговой марки, составила больше 650 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Данную продукцию собирались продавать 45-летяя жительница областного центра и четыре ее знакомых в возрасте от 35 до 47 лет. Они стали фигурантами уголовного дела по статье «Производство, приобретение, хранение в целях сбыта или продажа немаркированной продукции, подлежащей маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере».

- Сейчас расследование продолжается, устанавливают обстоятельства противозаконной деятельности фигурантов, - рассказали в полиции.