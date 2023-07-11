Брянским отделом инспекции ФГБУ «ВНИИЗЖ» установлено снижение плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Смоленской области

Фото: ФГБУ "ВНИИЗЖ".

Управлением Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям проведены выездные обследования земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Кайдаковского (ранее – Юшковского) сельского поселения Вяземского района Смоленской области. На обследованных землях выявлено снятие почвенного покрова и обнаружены карьерные выемки, рядом с которыми размещены отвалы песчаного грунта.

На основании результатов исследований почвенных образцов, проведённых специалистами химико-токсикологического отдела Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ», экспертом Брянского отдела инспекции службы инспекции ФГБУ «ВНИИЗЖ» установлено снижение плодородия почвы по массовой доле органического вещества, подвижного фосфора, обменного калия, повышение кислотности. Деградация земель обнаружена на общей площади 81 600 кв.м. Причиненный почвам ущерб, рассчитанный в соответствии с Приказом Минприроды России от 08.07.2010 № 238 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды» составляет 156 672 000 рублей.

Брянским отделом инспекции подготовлены и направлены экспертные заключения о состоянии земель в территориальное Управление Россельхознадзора.

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