Брянца осудили за смертельное ДТП

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Злынковском районе 24-летнего парня осудили за смертельное ДТП. Он стал фигурантом уголовного дела по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что 22 января этого года в темное время суток водитель ехал на автомобиле «ГАЗ 27181». Он нарушил правила дорожного движения и сбил лежачего на проезжей части человека, а после скрылся с места происшествия.

25-летний потерпевший умер на месте.

- Суд приговорил виновного к двум годам и шести месяцам лишения свободы, - говорят в прокуратуре. – Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Кроме того, парня на такой же срок лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Приговор не вступил в законную силу.