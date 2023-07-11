В Брянске автоинспекторы проверят водителей грузовиков

В Брянске с 12 по 14 июля автоинспекторы проверят водителей грузовых машин. В областном центре пройдет профилактическое мероприятие «Грузовик». Об этом сообщают в ОГИБДД по городу Брянску.

В эти дни сотрудники ГИБДД будут уделять пристальное внимание грузовым автомобилям, выявлять и пресекать нарушения ПДД их водителями. При этом усилят контроль за эксплуатацией грузовых автомобилей в технически исправном состоянии, соответствием конструкции транспортных средств требованиям безопасности, а также за соблюдением правил перевозки крупногабаритных и опасных грузов. Особое внимание обратят на соблюдение правил эксплуатации тахографов, режима труда и отдыха водителей.

С начала 2023 года в Брянске произошло шесть ДТП с данной категорией транспортных средств, в которых два человека погибли и пять получили травмы различной степени тяжести. По вине водителей грузового транспорта произошло четыре автоаварии с двумя погибшими и двумя пострадавшими участниками дорожного движения.