Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянской области руководитель коммерческой организации задолжал работникам больше трех миллионов рублей. Мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Установили, что в мае 2022 года руководитель общества с ограниченной ответственностью в Клинцах не платил заработную плату 111 работникам. Задолженность составила больше трех миллионов рублей.

Преступление выявили сотрудники прокуратуры.

Мужчина по вызову следователя не являлся, он скрылся от следствия и был объявлен в розыск. Подозреваемого задержали и доставили к следователю оперативные сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области

- Подозреваемого допросили, ему предъявили обвинение и избрали меру пресечения, - говорят в Следственном комитете. - На имущество обвиняемого наложили арест. По уголовному делу организован комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств невыплаты заработной платы и устранения задолженности перед работниками.