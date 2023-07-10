В Брянске на улице Крахмалева нашли птенца пустельги

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске на улице Крахмалева вновь нашли птенца хищной птицы. Его обнаружил возле дома №33 на газоне местный житель. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На место выезжали спасатели и сотрудники управления по делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Брянска.

Птицу передали орнитологам. Специалист определили, что это птенец пустельги.

- Этот птенец пустельги гораздо крупнее того, что нашли в первый раз, - сказал орнитолог Михаил Костиков. - Первый найденыш даже летать еще не умеет, а этот постарше будет. Сейчас мы им дадим немного времени для адаптации, после чего их осмотрят на наличие каких-то повреждений. Старшенького выпустим уже через месяц, а за младшеньким будем наблюдать. Как только он научится летать и достаточно окрепнет для самостоятельных полетов, выпустим и его.

Несмотря на то, что этот вид пернатых предпочитает равнинные ландшафты, они легко приспосабливаются к различным условиям обитания. Они совсем не боятся человека, поэтому в последнее время все чаще строят свои гнезда в черте городов (как правило, это заброшенные постройки).

Напомним, в первый раз, 6 июля, на улице Крахмалева, также на газоне нашли птенца коршуна.

Наша справка:

Пустельга - хоть и небольшая (взрослая особь обычно не превышает 40 см), но хищная птица. При этом, неопытное молодое поколение этих пернатых считается уязвимым, природные враги птицы частенько разоряют их гнёзда ещё на стадии созревания яиц. Удивительно, но факт, многие птенцы не доживают до годовалого возраста всё из-за тех же природных врагов. Но и человек также представляет для этой хищной птички немалую угрозу. Он может просто разорить гнездо пустельги ради интереса. Кроме этого, человек все чаще внедряется в живую природу, вытесняя пернатых с привычных мест обитания, так что найти птенцов из соколиного семейства в центре мегаполиса уже не удивительно.