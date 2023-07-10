В Советском районе Брянска в некоторых домах отключат воду

В Советском районе Брянска 12 июля в некоторых домах отключат воду. Воды не будет с 10.00 до 14.00, а также с 14.00 до 18.00. Об этом сообщают в пресс-службе брянской городской администрации.

Это связано с ремонтом водопроводной сети.

Воду отключат по следующим адресам:

- улица Горького, дома № 20, 22, 28 корп.1, 32/26, 17, 30, 30А;

- улица (площадь) Карла Маркса, дома №№9, 10, 10А, 11, 12;

с 14.00 до 18.00 по адресам:

- улица Бежицкая, дома 6А, 8, 12;

- нежилые помещения по улице Бежицкая, д.1 корп.4.