Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Брянске капитально ремонтируют улицу Попова. Работы проводят на участке от проспекта Станке Димитрова до улицы Телевизорной. Об этом сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области.

Сейчас подрядчик ремонтирует тротуары.

Во время капитального ремонта отремонтируют колодцы инженерных сетей, сделают новое дорожное покрытие, отремонтируют тротуары, обустроят новое наружное освещение, установят новые дорожные знаки, нанесут разметку

Работы планируют завершить к 10 сентября этого года. Капитальный ремонт дороги проводят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».