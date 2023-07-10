В Суражском районе 18-летняя девушка обокрала пенсионерку. Жительница Новозыбковского района стала фигуранткой уголовного дела по статье «Кража с причинением значительного ущерба гражданину». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Во время предварительного следствия установили, что днем 14 мая этого года девушка под видом социального работника зашла в дом к пенсионерке в селе Костеничи Суражского района по улице Гора. Злоумышленница украла из сундука 34 тысячи рублей.

- Уголовное дело передали на рассмотрение в Суражский районный суд, - говорят в прокуратуре. – Девушке грозит до пяти лет лишения свободы.