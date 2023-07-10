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НовостиПроисшествия10 июля 2023 10:08

В Дятьковском районе водитель мопеда погиб после столкновения с иномаркой

ДТП произошло в поселке Бытошь
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Дятьковском районе водитель мопеда погиб после столкновения с иномаркой. ДТП произошло 9 июля около восьми часов утра в поселке Бытошь на улице Калинина. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 44-летний водитель автомобиля «Рено Дастер» ехал в направлении улицы Горького. Он не убедился в безопасности поворота и врезался в мопед «Орион». Им управлял 66-летний мужчина. Он как раз обгонял автомобиль «Рено».

- В ДТП водитель мопеда умер на месте, - говорят в Госавтоинспекции.

Мопедист был в мотошлеме. Для установления состояние опьянения у погибшего взяли кровь на анализ. Водитель автомобиля был трезвым.