Фото: пресс-служба УФСБ России по Брянской области.

В Брянской области осудили двух участников банды наркосбытчиков. Они – граждане Российской Федерации. Участники межрегиональной преступной группы, причастны к сбыту синтетических наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщают в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

Установили, что осужденные бесконтактным способом получили от посредника партию наркотиков. Их они должны были сбыть с помощью интернета в Брянской области. Во время задержания у злоумышленников изъяли около 200 граммов наркотического вещества, содержащего в своем составе N-метилэфедрон.

- На наркосбытчиков завели уголовное дело, - говорят в УФСБ. – Их приговорили к девяти годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

После рассмотрения апелляционной жалобы, решением судебной коллегии Брянского областного суда приговор оставили без изменений. Он вступил в законную силу.