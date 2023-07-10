В брянском Сураже овощехранилище и подвал детского затопили грунтовые воды

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В брянском Сураже в подвале и в овощехранилище детского сада «Аистенок» обнаружили грунтовые воды. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

После внесения представления прокуратурой администрация Суражского района не предприняла никаких мер по устранению нарушений. Тогда надзорное ведомство направило иск в суд с требованием обязать местную администрацию провести независимую строительную экспертизу строительных недостатков, выявленных в ходе эксплуатации учреждения. Суд удовлетворил иск.

После экспертного заключения администрация района также не выполнила его рекомендаций.

- Поскольку администрацией не предпринято каких-либо мер по выполнению рекомендаций, указанных в экспертном заключении, прокуратурой в суд направлено исковое заявление о возложении на администрацию Суражского района обязанности в соответствии с проектной документацией выполнить строительно-монтажные работы по обустройству глубинной дренажной системы по периметру зданий детского сада «Аистенок», - говорят в прокуратуре.

Суд удовлетворил иск. Надзорное ведомство контролирует выполнение работ по оборудованию глубинной дренажной системы.