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НовостиПроисшествия10 июля 2023 6:59

В брянском Сураже овощехранилище и подвал детского затопили грунтовые воды

Районную администрацию обязали обустроить дренажную систему
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В брянском Сураже в подвале и в овощехранилище детского сада «Аистенок» обнаружили грунтовые воды. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

После внесения представления прокуратурой администрация Суражского района не предприняла никаких мер по устранению нарушений. Тогда надзорное ведомство направило иск в суд с требованием обязать местную администрацию провести независимую строительную экспертизу строительных недостатков, выявленных в ходе эксплуатации учреждения. Суд удовлетворил иск.

После экспертного заключения администрация района также не выполнила его рекомендаций.

- Поскольку администрацией не предпринято каких-либо мер по выполнению рекомендаций, указанных в экспертном заключении, прокуратурой в суд направлено исковое заявление о возложении на администрацию Суражского района обязанности в соответствии с проектной документацией выполнить строительно-монтажные работы по обустройству глубинной дренажной системы по периметру зданий детского сада «Аистенок», - говорят в прокуратуре.

Суд удовлетворил иск. Надзорное ведомство контролирует выполнение работ по оборудованию глубинной дренажной системы.