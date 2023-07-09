В Брянском районе 30-летний мотоциклист врезался в легковушку. ДТП произошло 8 июля около половины седьмого вечера на 142 километре дороги Орел-Брянск-Смоленск. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, водитель мотоцикла «Ямаха», чтобы не столкнуться с ехавшим попутно автомобилем «Лада 212140 под управлением 34-летнего водителя, поворачивавшим налево, выскочил на встречную полосу, где врезался в автомобиль.»

- В ДТП водитель мотоцикла сломал правую ногу и получил рваную рану колена, - говорят в Госавтоинспекции. – 28-летняя пассажирка мотоцикла получила рваную рану правого локтевого сустава, правого голеностопа и стопы, а также множественные ссадины конечностей. Их госпитализировали.