У брянца отобрали автомобиль за повторную пьяную езду

Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

У жителя брянской Гордеевки отобрали автомобиль за повторную пьяную езду.36-лентий мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Установили, что мужчина привлеченный в ноябре 2022 года к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения и не имевший права садиться за руль, вновь 27 февраля этого года в пьяном виде поехал на своей машине. Он передвигался по Гордеевскому району, где его остановили автоинспекторы.

Медицинское освидетельствование подтвердило у мужчины состояние алкогольного опьянения.

- Суд приговорил виновного к 240 часам обязательных работ, - говорят в прокуратуре. - Кроме того, его лишили права управления транспортными средствами сроком на два года. А машину нарушителя «Лада 211540» конфисковали в собственность государства.