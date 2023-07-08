Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области, скриншот видео.

В Выгоничском районе в ДТП погиб 71-летний водитель иномарки. Автоавария произошла 7 июля около половины первого дня 41 километре дороги Брянск-Новозыбков-граница с республикой Белоруссия. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 63-летний водитель автомобиля «Сузуки Гранд Витара» ехал со стороны Брянска в направлении Почепа. Предположительно он уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения., где врезался в автомобиль «Киа Рио» под управлением 71-летнего водителя. Он ехал во встречном направлении.

- В ДТП водитель «Киа Рио» умер на месте, - говорят в Госавтоинспекции. – 63-летнюю пассажирку «Киа Рио» и водителя автомобиля «Сузуки Гранд Витара» госпитализировали с различными травмами.

По факту ДТП проводят проверку.