Русагро и Globaltrans вошли в топ-10 акций России

Фото: Олег РУКАВИЦЫН.

Аналитики ВТБ Мои Инвестиции обновили состав Топ-10 акций российских компаний, добавив депозитарные расписки «Русагро» и Globaltrans и исключив акции «Ростелекома» и «Интер РАО».

«Мы добавляем депозитарные расписки Русагро на фоне объявления о приобретении контроля в Группе НМЖК – крупном производителе майонеза и соусов в России. С учётом полной консолидации доля Русагро на рынке майонеза в РФ вырастет практически вдвое. Также мы позитивно смотрим на перспективы депозитарных расписок Globaltrans на фоне устойчивого роста ставок аренды полувагонов с октября 2022 г. и возможного расширения парка компании», – отметил инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.

При этом эксперты исключили акции «Ростелекома» в связи с отменой проведения годового собрания акционеров 30 июня, где должен был быть рассмотрен вопрос о выплате дивидендов за 2022 г. Также после выплаты дивидендов и ввиду отсутствия краткосрочных драйверов роста из подборки фаворитов российского рынка исключены акции «Интер РАО».

Новый Топ-10 акций РФ

Globaltrans

Investment, гдр

ВУШ Холдинг, ао

Лукойл, ао

ММК, ао

НЛМК, ао

Озон, адр

Роснефть, ао

Русагро, гдр

Самолет, ао

Сбербанк, ао

Предыдущий Топ-10 акций РФ

ВУШ Холдинг, ао

ИнтерРАО, ао

ЛУКОЙЛ, ао

ММК, ао

НЛМК, ао

Озон, адр

Роснефть, ао

Ростелеком, ао

Самолет, ао

Сбербанк, ао

* - ребалансировка Топ-10 акций РФ производится аналитиками ВТБ Мои Инвестиции не реже 1 раза в месяц.