В Брянске на автомобиль упал фонарный столб

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Фокинском районе Брянска по переулку Новозыбковскому возле дома №5 упал фонарный столб. Опора освещения повредила припаркованный автомобиль. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Пострадавших нет. Оказалось, что грузовая машина задела один из электропроводов. Из-за этого и упала опора. Автомобиль уехал с места происшествия. Полиция разбирается в случившемся.

- Аварийную ситуацию устраняют сотрудники «Россетей» и городского дорожного управления, - говорят в мэрии города. - На месте находится глава Фокинской райадминистрации Александр Гаврилов.