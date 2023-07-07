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НовостиОбщество7 июля 2023 17:31

В Брянске на автомобиль упал фонарный столб

ЧП произошло на переулке Новозыбковском возле дома №5
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Фокинском районе Брянска по переулку Новозыбковскому возле дома №5 упал фонарный столб. Опора освещения повредила припаркованный автомобиль. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Пострадавших нет. Оказалось, что грузовая машина задела один из электропроводов. Из-за этого и упала опора. Автомобиль уехал с места происшествия. Полиция разбирается в случившемся.

- Аварийную ситуацию устраняют сотрудники «Россетей» и городского дорожного управления, - говорят в мэрии города. - На месте находится глава Фокинской райадминистрации Александр Гаврилов.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.