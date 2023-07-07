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НовостиОбщество7 июля 2023 13:20

Брянскую телебашню украсит праздничная подсветка ко Дню семьи, любви и верности

Появятся изображения ромашек и поздравительная надпись
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: ГТРК "Брянск".

Фото: ГТРК "Брянск".

Брянскую телебашню украсит праздничная подсветка ко Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщают в филиале РТРС «Брянский ОРТПЦ».

В этот день на телебашне засветятся ромашки и поздравительная надпись «С днем семьи, любви и верности». Ее обрамят два голубя и сердце.

Праздничные подсветки на таких же объектах зажгутся и в других городах нашей страны.

Напомним, праздник отмечается в России 8 июля с 2008 года. В 2022 году президент России Владимир Путин объявил День семьи, любви и верности официальным российским праздником. Этот праздник ознаменован с историей жизни и любви Муромского князя Петра и его жены Февронии.