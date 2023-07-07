Представили программу создания финансовой системы "Глобального юга"

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА (РАСЮК).

Новая система международных расчетов и инфраструктуры финансового рынка, получившая название "Глобальный юг", включает четыре ключевых элемента и призвана обеспечить эффективное, независимое от западных институтов торгово-финансовое взаимодействие стран. О программе по созданию такой системы рассказал президент – председатель правления банка ВТБ Андрея Костина на пленарной сессии Финансового конгресса Банка России.

Программа предусматривает следующие элементы:

Создание новой системы обмена финансовымисообщениями. "Пересборка" мировой валютно-финансовой системы на новых технологических принципах и решениях влечет за собой разрушение монополии SWIFT – организации, которой в этом году 50 лет и которая сама возникла как ответ на угрозу монополизации сферы передачи финансовых сообщений. Этообъективный и необратимый процесс, которому санкции придали ускорение. "Во многих странах уже есть свои национальные системы – в России, Китае, Индии. Нам нужно усилие, чтобы эти системы сопрячь, объединить, выработать единые принципы и подходы, - пояснил Андрей Костин, - и это, думаю, задача относительно простая, она может быть решена в ближайшем будущем".

Замена прямых корреспондентских отношений, прежде всего через американские банки, на горизонтальные связи между локальными банками. Здесь, по мнению главы ВТБ, огромная перспектива у технологии blockchain: "Я думаю, что поэтапно именно на этой технологии мы можем создать такую систему, когда не придется иметь корсчета по расчетам в той или иной валюте".

Создание альтернативного международного депозитарного расчетного хаба – в первую очередь для стран БРИКС, арабских государств, других крупных экономики глобального Юга. "Мы считаем, что центром базирования, новым центром финансового депозитария могут быть страны Персидского залива", - сказал Андрей Костин. Там же целесообразно было бы разместить и новый депозитарий, который может стать альтернативой Euroclear/ClearStream. Новый депозитарий должен быть наднациональным, аего учредителем может выступить специальный региональный фонд, созданный, например, государствами Ближнего Востока/БРИКС/других заинтересованными странами глобального Юга. Правила его работы определит отдельное международное соглашение, а базовыми расчетными валютами станут "мягкие" валюты ведущих государств – учредителей депозитария.Для России появление такого депозитария, связанного работающим "мостом" с российским Национальным расчетным депозитарием, будет стимулировать дальнейшее восстановление активности на финансовом рынке, положительно повлияет на интерес иностранных инвесторов к российским ценным бумагам.

Создание новых инструментов для привлечения капитала. ВТБ предлагает создавать новые инструменты, которые будут учитывать "национальное регулирование валют и финансовых рынков" и давать возможность проводить трансграничные расчеты между инвесторами и эмитентами в разных странах