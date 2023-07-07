Фото: пресс-служба прокуратуры Брянской области.

В Брянске осудят банду мошенников, выдававших денежные займы под залог жилья. Фигурантами уголовного дела стали 45-летняя местная жительница, ее 46-летний супруг и 45-летний житель Смоленской области. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, злоумышленники с 2014 по 2023 годы с целью хищения имущества граждан (квартир, жилых домов, земельных участков и долей в них), используя два офиса в Брянске, осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность без соответствующей регистрации по выдаче денежных процентных займов в различных суммах (от 50 тыс. рублей до 6 миллионов рублей). Взамен заемщики в залог отдавали жилье.

Участник банды умышленно создавали такие условия, чтобы изъять недвижимость, потому что заемщики не исполняли обязательства по договорам. Злоумышленникам удалось обмануть 31 жителя региона.

Они причинили ущерб больше 28 миллионов рублей. А также незаконно получили доход больше 16 миллионов рублей.

Все изъятое недвижимое имущество граждан возвратили заемщикам.

- Уголовное дело на злоумышленников направили в Володарский районный суд Брянска, - говорят в прокуратуре. - Расследование по делу проведено СУ СК РФ по Брянской области.