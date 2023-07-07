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НовостиПроисшествия7 июля 2023 9:12

В Брянске 19-летнюю девушку осудили за убийство сожителя

Ее отправили в колонию на восемь лет и шесть месяцев
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

В Брянске 19-летнюю девушку осудили за убийство сожителя. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Во время предварительного следствия и судебного заседания установили, что утром 1 января этого года девушка была со своим сожителем в своей квартире многоквартирного дома на улице Красноармейской,150. Между ними вспыхнула ссора из-за ревности. Девушка схватила кухонный нож и ударила им в грудь сожителя. Мужчина смог выйти на улицу, но от полученного удара умер возле дома №150.

- Суд приговорил девушку к восьми годам и шести месяцам лишения свободы, - говорят в Следственном комитете. – Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.